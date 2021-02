Un adolescent placé en IPPJ après l’incendie de l’ex-avion restaurant à Gilly

Un adolescent a été placé dans une Institution Publique de Protection de la Jeunesse, une IPPJ, à la suite de l’incendie d’un avion à Gilly (Charleroi), le 17 novembre dernier. Selon le parquet carolorégien, trois autres jeunes interpellés ont été libérés par le juge de la jeunesse.



Un violent incendie s’était déclaré en novembre dernier à l’intérieur de l’appareil, un Airbus A310 réaménagé puis délaissé, le long de la N90 à hauteur de la chaussée de Montigny à Gilly.



L’avion s’était brisé en deux à la suite du sinistre. Un pompier avait été légèrement blessé lors de l’intervention des secours.



L’Airbus A310 se trouvait à Gilly depuis 1999, après avoir appartenu à une compagnie nigérienne. Jusqu’en 2012, l’engin a accueilli un bar à cocktails, une discothèque et un restaurant. "Il n’y avait plus la moindre activité sur le site depuis 2012. Il était squatté et victime de nombreuses dégradations", avait précisé le parquet de Charleroi. L’avion avait été acheté durant l’été 2019 par un groupe français. Son démontage et déménagement avaient été reportés à plusieurs reprises, notamment à cause de la crise sanitaire.



L’enquête de la police judiciaire locale a mené, en fin de semaine dernière, à l’interpellation de quatre adolescents âgés de quinze et seize ans. "Il s’agit de deux filles et de deux garçons, tous présents sur les lieux au moment de l’incendie."



Les quatre suspects ont été présentés devant le juge de la jeunesse. L’auteur des faits a été placé en IPPJ. "Il est déjà connu auprès des services de la jeunesse mais pas pour des faits similaires", a confirmé mardi la procureure de division de Charleroi.