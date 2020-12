Tutorat entre pairs à la HELHA: quand les étudiants expérimentés brisent l'isolement des débutants

C'est l'association des étudiants de la Haute Ecole en Hainaut qui a pris conscience du problème: beaucoup d'étudiants de première étaient "largués". D'où l'idée de ressortir une pratique existante mais quelque peu délaissée: le tutorat. Dans la section "ingénieur industriel" de la haute école, Florian Arnould et 6 autres étudiants de fin de bachelier ont donc proposé leurs services à ceux qui demandaient de l'aide. Math, physique, chimie… deux fois par semaine, les petites équipes se retrouvent en visio-conférences pour recevoir des explications sur certains points de la matière, pour préparer des tests mais aussi pour avoir une écoute, des conseils, des astuces.

Noreen, étudiante en première année témoigne de cas d'abandons dans sa classe, des "décrochages" directement liés à l'isolement imposé par les cours à distance, "les cours étaient trop lourds pour ces étudiants, ils n'arrivaient plus à suivre, malheureusement". L'effet indirect du tutorat a été de renforcer la collaboration et la solidarité entre étudiants. Ces jeunes étaient à peine rentrés quand le confinement a commencé, tous n'avaient pas eu le temps de tisser des liens. Grâce aux séances de tutorat, ils s'appellent et créent des groupes via les réseaux sociaux.

Florian, lui ne cesse d'encourager sa petite équipe, il donne des conseils, propose de prendre un ou deux jours de repos avant d'attaquer le blocus. Cela dit, lui aussi a une matière importante à étudier et il ne pourra pas être disponible en permanence pendant les semaines à venir. Raison de plus pour prendre un peu d'avance sur la matière.