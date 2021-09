Troupe de théâtre à Lodelinsart : du bonheur et des questions pour la reprise

Petit à petit et tant bien que mal, le monde de la culture sort de la crise sanitaire. C’est donc aussi le cas des petites compagnies de théâtre amateur ou semi-professionnel. Les répétitions et les premiers spectacles reprennent et, pour la plupart des troupes, il reste quelques interrogations sur ce que sera la réaction du public.



La troupe des "Molières et Mocassins" fait partie de celles-là. A une semaine de l’ouverture de la saison, avec la pièce "Calamity Job" de Jacques Chambon, un mélange de soulagement et d’appréhension habite les comédiens. Jacques Delmeire, responsable du Petit Théâtre de la Ruelle à Lodelinsart, est dans l’expectative mais trépigne aussi : "On ne sait pas si les gens vont revenir et c’est la grande question. Ce n’est pas évident et je me mets aussi à la place des spectateurs. Est-ce que ça vaut la peine encore de prendre des risques bien que les normes de sécurité seront respectées. On fera le maximum pour que les gens se sentent en sécurité. Les règles sont quand même plus souples et plus faciles à respecter qu’il y a quelques mois. Donc ici tout le monde pourra s’asseoir normalement et enlever le masque sauf pour se déplacer. Nous sommes en tout cas très enthousiastes et on est très heureux. On a envie de recommencer, de retrouver les sourires des spectateurs. Chez nous, ce sont un peu des amis notre public. C’est vraiment des gens qu’on connaît aussi et donc c’est un bonheur de les retrouver. Ce sera la fête certainement de pouvoir s’amuser ensemble, de pouvoir rire et de leur proposer des choses qui, on l’espère, leur plairont."



La reprise de la saison du Petit Théâtre de la Ruelle à Lodelinsart, c’est donc le vendredi 1er octobre avec une pièce programmée chaque week-end jusqu’au 17 octobre.