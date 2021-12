Trois soumonces louviéroises, prévues en janvier 2022, annulées en raison des mesures sanitaires

Dans un communiqué qui vient d’être publié, la Ville de La Louvière déclare avoir pris "la lourde décision d’annuler les répétitions de batterie et soumonces qui devaient se tenir d’ici le 29 janvier 2022 inclus." Et ce "suite à l’évolution actuelle de la pandémie et des mesures sanitaires imposées afin de l’endiguer".



Ce sont essentiellement les soumonces d’Haine-Saint-Pierre (le 22 janvier 2022) et celles du 29 janvier à Houdeng et La Louvière qui sont concernées.



Au cours d’une réunion, l’Amicale des sociétés folkloriques de La Louvière a reconnu que les conditions n’étaient pas réunies pour que les soumonces se tiennent comme il se doit. Les représentants des sociétés estiment aussi que, ce faisant, ils participeront à l’effort collectif qui permettra d’enrayer le développement de la pandémie.



En prenant cette décision responsable et nécessaire dans le contexte sanitaire actuel, la Ville de La Louvière entend mettre toutes les chances de son côté pour donner une chance à la suite des festivités, si chères à nos cœurs, de se dérouler.



La Ville de La Louvière précise enfin "rester attentive à l’évolution de la pandémie et des mesures – même douloureuses – qui en découleront."