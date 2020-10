Trois quarts des covoitureurs ont renoncé à partager leur véhicule

Qui ose encore covoiturer ? Qui peut le faire ? Et dans quelles conditions ? Témoignages et réponses, en entreprise.

Christophe Demoustiez est un convaincu du covoiturage. Cela fait 7 ans qu’il travaille chez Nekto, une entreprise de travail adapté, comme ouvrier dans l’atelier d’emballage. 7 ans qu’il se déplace avec ses collègues, pour son plus grand plaisir. "Mon minibus peut transporter 8 personnes. Avant on était 5,6… ça dépendait des semaines. Maintenant, c’est beaucoup moins". Ils ne sont plus que 4 ou 5, grand maximum. Dans l’entreprise Nekto, le covoiturage a toujours été fortement encouragé. "On est très fier d’avoir un taux de 24% de covoitureurs, dans notre personnel", précise Maud Lambillotte, responsable mobilité. Mais vu les mesures sanitaires, il a fallu serrer la vis. "Nous avons dû réduire le nombre de passagers dans les véhicules, voire carrément dire à certaines personnes qu’elles devaient trouver d’autres solutions. Elles sont plus difficiles, mais elles existent…" Nekto est basé à Neufvilles, dans la campagne de Soignies. Pas évident à rejoindre, via les transports en commun. "Il y en a qui râlent, parce que les trains ne sont jamais à l’heure !", enchaîne Christophe. Ceux qui viennent en mobylette essuient parfois de belles "draches", et doivent entamer la journée trempés. "Ce n’est pas facile, et l’hiver qui va seulement arriver… !" Christophe aimerait qu’on relance le covoiturage, comme avant, mais il est bien conscient des risques, et fait respecter les mesures. "Moi, j’impose le masque, à tout le monde. Ouvrir la fenêtre, ce n’est pas suffisant, je pense !". Chez Nekto, on covoiture aussi "pendant les journées de boulot", pour aller chez les clients. Les véhicules ont été "compartimentés", grâce à des parois en plexis. Un investissement, pour l’entreprise, mais la possibilité de maintenir des chantiers à l’extérieur. 8 camionnettes ont été équipées. Celles du service espace vert, notamment.

Covoiturage en perte de vitesse

Combien sont-ils à encore covoiturer ? La plateforme Carpool n’a pas de chiffres exacts, mais les statistiques en disent long sur la période que l’on traverse. Avant la crise, Carpool.be centralisait chaque jour 4000 offres ou demandes de covoiturage. Ce chiffre est tombé à 1000. Un quart seulement des offres ou propositions, nous apprend Sandrine Vokaer, la porte-parole. "On a clairement beaucoup moins d’annonces. Les gens ne cherchent pas de nouveaux covoitureurs, des inconnus. Mais d’autres continuent de fréquenter le même groupe, en considérant qu’ils font partie de la même bulle, et ils respectent des mesures telles que la distanciation, la limitation du nombre, se mettre à deux seulement, en diagonale, fenêtre ouverte…"

Y a-t-il des règles claires au fait ? "Non, pas de règles formelles. Nous avons toujours donné des informations aux entreprises, mais les règles sanitaires ont évolué, la taille des bulles par exemple. C’est très difficile d’adapter sans arrêt les règles de covoiturage. Nous conseillons de limiter le nombre de covoitureurs, d’aérer, mais nous savons que certains sont encore à 4 par voiture. Et si on porte le masque il n’y a pas de problème, c’est comme si on était dans le train…" Dans les entreprises, il n’y a, selon Carpool, pas eu d’interdiction stricte de covoiturer, mais souvent des recommandations, des invitations à la prudence. Et plus de promotion, évidemment de ce mode de déplacement…

Et les voitures partagées ?

Chez Cambio, on est un peu surpris des chiffres actuels, bien meilleurs qu’escomptés. "Pendant le confinement, le lockdown, les voitures ont globalement… dormi ! Mais le pic a été atteint au déconfinement", nous apprend Nicolas Bodelet, manager de flotte en Wallonie. "Nous étions à un taux d’occupation de 50%. Donc 12 heures par jour. Maintenant nous sommes revenus juste en dessous, 43-44%. Environ 10 heures par jour. Ce qui reste extrêmement bien ! C’est pour nous une success-story". Comment explique-t-il ces bons résultats ? "Nous n’avons pas mené d’enquête. Mais peut-être des craintes liées aux transports en commun, à prendre le bus, le train ? Une envie de sortir, de bouger, aussi, chez des personnes qui ne peuvent plus partir à l’étranger, et louent des véhicules cambio pour circuler, plus souvent, mais en Belgique. Enfin, peut-être le fait que l’on puisse réserver 7 jours sur 7, à n’importe quelle heure ?" Les véhicules ne sont pas désinfectés après chaque usage, "ce serait impossible". Mais la firme a doublé le nombre de nettoyages complets. "Quatre par mois plutôt que deux".