Trois ponts du canal Charleroi-Bruxelles vont être restaurés à Seneffe

Le Service Public de Wallonie et sa division des Voies Hydrauliques va entamer la réfection de trois ponts qui enjambent le Canal Charleroi-Bruxelles, à Seneffe.

C’est le pont de la Route Nº1 qui va d’abord être concerné. Suivront le pont de la rue de Soudromont et le pont de la rue de Marche à Feluy.

Les travaux prévus, pour 2019 et 2020, seront réalisés afin protéger les ouvrages des infiltrations d’eau et du sel d’épandage et d’éviter les dégradations.

Le chantier est estimé à près d'un demi-million d'euros.