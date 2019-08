Trois mois après l'incendie criminel, les rugbymen du Black Star Charleroi prêts pour la nouvelle saison

Il y a exactement trois mois, les installations du Black Star, le club de rugby de Charleroi, étaient ravagées par un incendie criminel. Ce n’est pas seulement un bâtiment mais tout l’équipement (ballons, maillots, matériel d’entraînement) qui partait en fumée. Un énorme mouvement de solidarité s’était ensuivi pour permettre au club de se reconstruire et de préparer, malgré tout, la nouvelle saison. Une saison qui commencera dans quinze jours.



Le moment pour Thierry Zuinen, le président du Black Star, de faire le point : "On a en effet eu pas mal de dons et d’activités de solidarité des autres clubs de rugby mais, surtout, on a eu un apport de fonds de 10.000 euros de la part de la fondation Frère. Et ça ça nous sauve vraiment puisque, grâce à ça, on a pu acheter quasiment tous les maillots pour toutes les équipes de notre club."



Le Black Star, c’est une équipe de deuxième division nationale. Mais c’est aussi une école de jeunes qui compte 180 membres. A ce titre, le club espérait un soutien plus franc de la Ville de Charleroi.



Mais l’échevin des sports de Charleroi, Karim Chaïbaï (PS), le rappelle : les terrains et les installations de Jumet n’appartiennent pas à la Ville qui les loue et les met à disposition du club. Toutefois, à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle selon Karim Chaïbaï : "Nous les soutenons et nous continuerons à les soutenir par divers moyens. Ici, vu ce cas de force majeure, ils auront droit à un subside exceptionnel pour cette année. Mais en dehors de ça, on leur met des infrastructures à disposition."



Et l’échevin le promet : il restera attentif et à l’écoute du club tout en lui souhaitant une saison sportive faste. Le Black Star vise le top 3 en Division 2.



La Ville de Charleroi rappelle aussi qu’elle compte près de 500 clubs sportifs et qu’elle veille à en aider un maximum.