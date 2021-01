Trois millions d'euros pour le nouveau bâtiment de la Ressourcerie du Val de Sambre

La ressourcerie du Val de Sambre va se doter de toutes nouvelles infrastructures. La société qui se charge de l’enlèvement, du reconditionnement et du recyclage des encombrants de la région de Charleroi est à l’étroit dans ses installations actuelles. D’ici deux ans, un nouveau bâtiment, trois fois plus grand que l’actuel, devrait voir le jour sur le site de Couillet.



Chaque jour, ce sont des tonnes d’encombrants qui arrivent ici au cœur de la ressourcerie. Ce qui peut être restauré et reconditionné part dans une filière spécifique. Tout le reste va être recyclé.



Fanan est le chef de l’équipe collecte et de tri et il est très clair sur la manière dont fonctionne la ressourcerie : "Tout ce qui est non réutilisable reste chez nous pour être démantelé et dispatché vers les différents conteneurs de recyclage. L’idée est qu’il y ait le moins possible de destruction. Donc on essaie de maximiser pour qu’il y ait moins de déchets qui partent en incinération."



Il s’agit d’une véritable fourmilière avec 25 travailleurs en moyenne qui assurent ce travail. Mais le volume de déchets à traiter augmente sans cesse. On est à plus de 2.000 tonnes d’encombrants récoltés sur l’année et l’espace manque. Les 1000 m² actuels ne suffisent plus.



Anne Sophie Canart, directrice de la ressourcerie du val de Sambre, explique : "Depuis 2013, on a plus que triplé le volume d’activités et, aujourd’hui, on se retrouve à l’étroit dans nos bâtiments. D’où le projet de nouvelles infrastructures. Et le nouveau bâtiment devrait nous permettre d’avoir une surface 3.000 m²."



L'investissement est important : trois millions d’euros. Mais il permettra de faire face à la demande sans cesse croissante de mieux organiser l’activité tout en améliorant aussi le confort de travail de l’ensemble du personnel.