Trois hôpitaux hennuyers regroupés en réseau

Le Chwapi de Tournai, l'hôpital EpiCURA à Ath et le CHR Haute Senne de Soignies ont signé un protocole d'accord pour la création du réseau "Phare". Ce bassin de soins, qui couvre 35 communes, totalise plus d'un demi-million d'habitants.

Les 3 hôpitaux hennuyers vont travailler ensemble, mieux coordonner leurs activités. Une volonté de la ministre la santé, Maggie De Block pour diminuer les coûts.

Ces 3 hôpitaux ne fusionnent pas. Ils vont travailler en réseau, avec l'objectif d'une meilleure prise en charge, la possibilité d'avoir des plus grandes équipes autour des patients ou encore une meilleure expertise. L'idée est la création de pôles d'excellence comme l'oncologie, l'exploitation commune de matériel lourd (RMN, radiothérapie, pet-scan, dossier patient informatisé commun) ou des fonctions de support (mise en place d'un groupement d'achat, harmonisation de logiciels), mais aussi l'organisation de formations conjointes ou de recrutements communs.

Pour les patients, on pourrait les envoyer à l'avenir passer des examens de dépistage dans l'un des hôpitaux de ce réseau, tandis que le suivi médical de pathologies plus lourdes continuera à se faire sur le site le plus proche, rassurent les médecins.