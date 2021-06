Tribunal Correctionnel de Tournai: un Comité d'accueil et un procès reporté au 8 septembre pour l'éleveur de chevaux d'Ogy

Le procès de Pascal Delcourt, l'éleveur d'Ogy, a été suspendu mercredi devant le tribunal correctionnel de Tournai et reporté au 8 septembre à 9h00, afin de permettre au ministère public de rédiger un réquisitoire de confiscation.

Le tribunal a néanmoins procédé à l'instruction d'audience et l'éleveur, décrié par les associations protectrices des animaux, a contesté quasi toutes les préventions relatives au bien-être animal. Il reconnaît seulement des infractions en matière de droit pénal social. L'homme employait, en effet, des travailleurs étrangers non déclarés et non protégés par une assurance. Une instruction avait été ouverte, en mars 2016, contre l'éleveur déjà poursuivi et condamné pour maltraitance animale. Des dizaines d'animaux avaient été recueillis par des associations, parties civiles à ce procès, qui espèrent que le tribunal interdira à Pascal Delcourt d'élever d'autres animaux. Pas moins de vingt-deux préventions sont reprochées à M. Delcourt : infractions graves à la loi sur la protection des animaux, délits sanitaires tels que l'abattage clandestin, la mise sur le marché de viande impropre à la consommation et la falsification de passeports. En 2016, Pascal Delcourt avait été privé de liberté durant une quarantaine de jours. On se souvient que de nombreux manifestants s'étaient réunis devant sa ferme à Ogy.

Un comité d'accueil

"Justice pour les martyrs d'Ogy", "condamnation du bourreau", de nombreuses associations actives dans la protection des animaux sont présentes, mercredi, devant le palais de justice de Tournai pour accueillir Pascal Delcourt, le marchand de chevaux d'Ogy (Lessines) dont le procès débutait ce mercredi matin devant la huitième chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai.

Une instruction avait été ouverte, en mars 2016, contre l'éleveur déjà poursuivi et condamné pour maltraitance animale. Des dizaines d'animaux avaient été recueillis par des associations, parties civiles à ce procès, qui espèrent que le tribunal interdira à Pascal Delcourt d'élever d'autres animaux. Pas moins de vingt-deux préventions sont reprochées à M. Delcourt : infractions graves à la loi sur la protection des animaux, délits sanitaires tels que l'abattage clandestin, la mise sur le marché de viande impropre à la consommation et la falsification de passeports. En 2016, Pascal Delcourt avait été privé de liberté durant une quarantaine de jours. On se souvient que de nombreux manifestants s'étaient réunis devant sa ferme à Ogy. Le procès est prévu pour toute la matinée, au moins.