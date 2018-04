Tribunal correctionnel de Charleroi: des peines diverses pour les 31 prévenus d'un trafic de stupéfiants

Le tribunal correctionnel de Charleroi a rendu son jugement, ce mercredi, dans un dossier de trafic de stupéfiants impliquant 31 prévenus. Au total, un peu plus de 55 ans de prison et plus de 350.000 euros d'amende ont été distribués entre les différents suspects. La confiscation de 1,2 million d'euros et de seize véhicules a également été prononcée.

En mai 2017, les forces de l'ordre ont mené une série de perquisitions dans la région carolorégienne. Dans un premier temps, 19 personnes avaient été interpellées et d'importantes quantités de drogue et d'argent liquide avaient été saisies. Finalement, 31 prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.

Selon le parquet, l'enquête a démontré que les trafiquants ramenaient entre 20 et 30 kilos par semaine des Pays-Bas pour l'écouler en Belgique. I.K., un Biélorusse, reconnaît avoir été le fournisseur d'un des dirigeants présumés, M.A.. P.F. avoue également avoir fourni M.A. à raison de 15 kilos par mois, soit une valeur marchande de 75.000 euros. D'autres prévenus servaient de "nourrice" et conservaient la marchandise en échange de leur consommation personnelle. D'autres encore importaient la drogue, la livraient ou l'exportaient vers la France.

Selon le parquet, il apparaît des écoutes que M.A., I.K. et P.F. étaient les "managers" de ce business. Les "petits poissons" ne connaissaient pas les patrons.

Au terme de son réquisitoire, la magistrate a requis plus de 90 années de prison à charge de 30 des 31 prévenus, dont des peines de huit et neuf ans pour les trois dirigeants présumés. Le ministère public a également demandé la confiscation de plus de 2,4 millions d'euros, ainsi que de plusieurs véhicules.

Du côté de la défense, les avocats ont sollicité des mesures de faveur. La plupart ont reconnu la matérialité des faits mais contesté l'association de malfaiteurs et, le cas échéant, la circonstance aggravante de dirigeant. Ils ont également demandé de réduire les confiscations.

Ce mercredi, le tribunal a acquitté un des prévenus et condamné les 30 autres à un total de 55,5 ans de prison et de plus de 350.000 euros d'amende. La qualité de dirigeant n'a pas été retenue pour les principaux suspects qui écopent de peines de six ans pour M.A. et I.K. et de trois ans de pour P.F.. Le juge prononce également la confiscation de plus d'1,2 million d'euros et de 16 véhicules.