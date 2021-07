Tri des déchets : les sacs verts et moka arrivent à Quévy en septembre

Les habitants de Quévy vont devoir prendre de nouvelles habitudes de tri des déchets en septembre. Hygea met en place un nouveau type de ramassage, des nouveaux sacs, un nouveau mode de tri. Des habitudes qui -à terme- vont s'appliquer à toute la zone Mons-Borinage et du Centre. Mais que va impliquer ce grand test à Quévy? D'abord, des nouveaux sacs. Un vert pour les déchets organiques: vos déchets de cuisine, vos épluchures, les os de votre poulet, vos coquilles de moules. Mais aussi vos petits déchets de jardin, une plante fanée, ou encore les mouchoirs en papier, essuie-tout et litières biodégradable pour les animaux. Tous ces déchets sont donc repris dans le sac vert destiné aux déchets organiques. Ce nouveau sac sera ramassé toutes semaines et coûtera 35 centimes le sac de 20 litres.

Le sac moka, lui, coûtera 54 centimes (ou 1 euro, selon sa taille). Et il sera ramassé tous les 15 jours. Vous pourrez y mettre tout ce qui reste quand vous avez fait le tri: les emballages, les langes. Tout ce qui est déchets résiduels.

Et puis, pour faciliter la vie des habitants et des ramasseurs, Hygea va mettre à disposition gratuitement des conteneurs, qui pourront être livrés gratuitement chez vous. Des conteneurs destinés aux papiers et cartons. Et qui seront vidés toutes les quatre semaines.

Seneffe, Binche, Ecaussines, Soignies et bientôt Quévy, puis Frameries

Après Seneffe et Binche en 2020, Ecaussinnes début 2021 et Soignies, en avril 2021, la commune de Quévy vient donc compléter la liste des communes Hygea adoptant le nouveau schéma de collecte. Hygea poursuivra le déploiement avec Frameries qui basculera en novembre 2021.

Rappelons que le plan wallon des déchets prévoit qu'en 2025 les déchets organiques soient collectés séparément partout en Wallonie.