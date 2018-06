Trazegnies : un parking destiné aux passagers de l'aéroport de Charleroi gêne les riverains

A Trazegnies, l’ouverture d’un parking de 1.000 places à proximité du château inquiète les riverains. L’emplacement est essentiellement destiné aux passagers de l’aéroport de Charleroi. Et, conséquence : il y a désormais de la circulation dès l’aube et jusque tard le soir. Le hic, c'est que ce type d’infrastructure ne nécessite pas de permis. La commune de Courcelles n’a donc rien à dire.

Depuis quelques jours Fabienne Boulanger, dont la maison se situe au croisement de la rue de la Marche et de la rue Piéton, a constaté une augmentation du trafic devant chez elle : "Pour l’instant, les gens sont envoyés rue de la Marche donc tout passe par ici mais comme ce n’est pas rue de la marche, les gens cherchent donc ça c’est une première chose. Alors, il y a déjà eu des rassemblements devant chez moi où il y a un petit terre-plein et les gens parlent la nuit comme en pleine journée, on téléphone parce qu’on est perdu."

Le parking, géré par la société Quick Parking, appartient à la firme Cras qui est située juste à côté. Il s’agit d’un négoce en bois qui a surtout vu une belle opportunité de valoriser un terrain inutilisé. Bernard Ghilain, responsable du site, ne le cache pas : "La zone était complètement inoccupée et parfois visitée le weekend sans qu’on soit là et représentait une source de problèmes pour nous. Avoir une activité économique sur le site avec une surveillance 24 heures sur 24 et sept jours sur sept était aussi un élément qui était pour nous, je pense, important."

L’entreprise Cras a prévenu les autorités mais celles-ci se sont retrouvées devant le fait accompli. Tim Kairet (Ecolo), l’échevin en charge de la mobilité et de l’aménagement du territoire, concède : "Tant qu’il n’y a pas de travaux qui nécessitent un permis d’urbanisme ou un permis d’environnement par du stockage de produits, de matériel ou d’autres choses, effectivement la commune n’a pas de prise."

Un cabinet d’avocats a toutefois été mandaté pour vérifier que le gestionnaire du parking respecte bien la législation. En attendant, afin de limiter les nuisances, les autorités courcelloises vont réfléchir à un plan de mobilité tout en étant conscient que de nombreux automobilistes se laisseront de toute façon guider par leur GPS.