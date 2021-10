Travailler dans un cadre idyllique vous tente ? Your Nature recrute

Notre reportage au sein de Your Nature - 12/10/2021 Dans six mois, le centre Your Nature de Péronnes (Antoing) accueillera ses premiers vacanciers: des touristes en quête de calme, de nature, mais aussi de bons repas et de confort. Pour les servir et nettoyer les 188 logements du site, Your Nature a décidé de recruter et d'organiser des portes ouvertes pour les candidats, ces lundi 11 et mardi 12 octobre. Cuisiniers, serveurs, maîtres-baigneurs et même valets de chambre sont recherchés. Le Forem organise ces lundi et mardi un recrutement sur mesure.