Trafic interrompu en gare de Luttre : une personne happée par un train

Le trafic ferroviaire a été interrompu, ce mardi, en gare de Luttre et sur la ligne 214, qui relie Bruxelles à Charleroi, après qu’un train est entré en collision avec une personne, à hauteur de la voie numéro 3, indique Infrabel, gestionnaire du réseau.



Les circonstances de l’accident restent à préciser, mais il semble qu’il s’agisse d’une tentative de suicide. Les services de secours sont présents en nombre dans la gare, engendrant des perturbations de la circulation.



La SNCB va faire circuler des navettes de remplacement entre Nivelles et Charleroi ainsi qu’entre Luttre et Manage.