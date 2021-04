Trafic ferroviaire interrompu à la gare de Tournai suite à un colis suspect

Un colis suspect a été repéré dans un train à quai vers 16 heures, à la gare de Tournai. Une alerte à la bombe a été lancée et le bâtiment a été évacué. "La gare est momentanément inaccessible et le trafic ferroviaire y est actuellement interrompu" nous explique le porte-parole de la SNCB, Vincent Bayer. Pour l’instant, nous attendons une décision de la police quant à la manière d’agir. Le service de déminage a été appelé. Ils devraient arriver vers 18h30. Il faudra attendre la fin de leur intervention pour que le trafic reprenne et que la gare soit à nouveau accessible.