Trafic de drogue à La Louvière : cinq personnes arrêtées

Cinq mandats d’arrêt ont été délivrés par un juge d’instruction montois en début de semaine dans le cadre d’un dossier relatif à la vente et au trafic de stupéfiants démantelé à La Louvière. Dix personnes avaient été interpellées par la police de La Louvière le lundi 24 juin.



Les forces de l’ordre ont mis la main sur une très grande quantité de stupéfiants : 6,5 kg de marijuana, 1,2 kg de cocaïne et 100 grammes de résine de cannabis. A la revente, ces différentes substances représentent une valeur d’environ 130.000 euros.



La police a aussi saisi 13.590 euros, 4.550 dollars et 70 Baht (monnaie thaïlandaise), sept véhicules, trois montres, trois bagues en or, douze téléphones portables et une tablette.



La police a, de plus, trouvé du matériel de défense : un spray incapacitant, deux gilets pare-balles militaires, une cagoule militaire et deux armes à feu de type pistolet.