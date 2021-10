Toxicomanie et mendicité, principaux soucis du conseil zonal de sécurité à Charleroi

La zone de police locale carolo, le Parquet et la Ville de Charleroi se sont réunis cette semaine avec un sujet sur la table : les problèmes de mendicité et de toxicomanie. Ceux-ci, toujours très présents au centre-ville, entretiennent le sentiment d’insécurité. Plusieurs constats ont été posés mais il a aussi été question des solutions apportées. Et, dans cette optique, de nombreux acteurs sociaux de terrain ont été associés à la réunion. Une salle de consommation de drogue encadrée pourrait d’ailleurs bientôt voir le jour.

Car, effectivement, si, globalement, la criminalité est en baisse à Charleroi, le deal en rue et la mendicité restent eux trop présents pour les autorités. Côté répression, les opérations policières s’intensifient. Quant à la mise sur pied par le Parquet, début 2020, d’une Chambre de Traitement de la Toxicomanie (CTT) qui impose un suivi personnalisé au toxicomane, son premier bilan est plutôt positif. Ce que souligne Vincent Fiasse, le procureur du Roi de Charleroi : "Sur une année, c’est une quarantaine de dossiers. Et nous avons eu 29 dossiers qui sont en cours de suivi ou clôturés positivement. C’est peut-être 30 personnes qui vont sortir de la toxicomanie. Et même si ça commence avec peu, on peut espérer avoir un développement dans les prochaines années."

A côté de cette répression, il y a aussi l’aide et l’accompagnement. Et, pour la plupart des acteurs de terrain, ce qui manque à Charleroi c’est une salle de consommation de drogue encadrée. Pour Jérôme Boonen, du CPAS de Charleroi, ce type de salle aiderait beaucoup les travailleurs sociaux : "Le fait de renouer un lien avec ces publics qui au travers des contacts avec un travailleur social, peuvent alors envisager des solutions. Et je dirais qu’un bénéfice secondaire, c’est aussi d’avoir un impact sur les nuisances publiques que ces scènes de consommation génèrent. Ça participe en tout cas à un principe d’ordre public entre guillemets."



Et cette salle de consommation, sans doute mobile, devrait d’ailleurs entrer en service dans les prochains mois.