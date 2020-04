Tout réapprendre après la maladie.

Les patients ont perdu beaucoup de muscles

Non, on ne ressort pas indemne des soins intensifs : les malades sévères du Covid ont été intubés, placés dans un coma artificiel durant plusieurs semaines parfois. Résultat : ils ont perdu une bonne partie de leur masse musculaire, au point de se retrouver complètement dépendants. Ils doivent tout réapprendre : à marcher, à se nourrir, à se laver…

L’unité créée au centre hospitalier de Wallonie Picarde vise à les remettre sur pied le plus rapidement possible. De nombreuses professions sont mobilisées : des kinés, des ergothérapeutes, des psychologues etc.…"L’avantage, c’est que le patient sera pris en charge de manière globale" explique Veronique Biltresse kinésithérapeute au Chwapi "ils vont donc se réadapter beaucoup plus facilement".

18 patients bénéficient déjà de ces soins.