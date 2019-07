Tourpes : des ados construisent un skatepark dans leur village

Ils vissent, ils clouent, ils scient… Des ados de Tourpes (Leuze-en-Hainaut) profitent des vacances d’été pour construire un skatepark en bois dans le centre de leur village. Cette infrastructure, ces jeunes amateurs de trottinette et de skate la réclamaient depuis plus d’un an. La Commune de Leuze n’ayant pas les moyens d’investir, ils ont décidé de mener le projet de A à Z.

Pour y arriver, les ados ont été accompagnés par l’ASBL leuzoise "La Bonneterie". "On a voulu les impliquer dès le départ, explique Pascal Lazarus, le coordinateur. Ils ont fait les réunions publiques, ils ont participé au dossier de financement, ils ont attendu les subventions comme tout le monde. Ils étaient dans chaque étape." Coût total de l’opération : 15 mille euros.