Tournai veut réglementer la vente des capsules d'azote: "de la drogue en vente libre et à moindre coût"

Tournai compte interdire la vente et la détention des capsules de protoxyde d'azote, ces petites fioles en métal

qu'on utilise dans les siphons à crème fraîche en cuisine. Des capsules argentées que les jeunes se procurent dans les night shops. Ils les inhalent, comme un gaz hilarant, mais cela peut causer de graves troubles neurologiques et jusqu'à la mort.

La députée tournaisienne Ludivine Dedonder affirme qu'on en a retrouvé récemment dans une voiture après un accident qui a causé des blessés graves et des décès.

Elle a interpellé la ministre de la santé Maggie De Block. Mais cette dernière ne semble pas avoir l'intention de prendre des mesures de restriction à l'échelle su pays. Comines et Mouscron ont déjà pris ce type de disposition au niveau communal en s'inspirant de ce qui se fait déjà dans plusieurs villes flamandes.