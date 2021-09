Tournai va rénover le quartier Saint-Piat et redynamiser son piétonnier

240 millions d’euros ! La Wallonie met la main au portefeuille pour ses grandes villes. Une grosse enveloppe partagée entre les villes de plus de 50.000 habitants. Dans la partie occidentale et centrale du Hainaut, cela concerne Mons, Mouscron, La Louvière et Tournai. Tournai qui vient de détailler la façon dont elle allait utiliser ses 18 millions d’euros. Un quartier en particulier va bénéficier de ce subside : le quartier Saint-Piat, coincé entre l’Escaut, le Palais de Justice et le piétonnier. Ce n’est pas le plus beau ni le plus aisé de Tournai. Et c’est d’ailleurs précisément pour ça qu’il a été choisi. Puisqu’une bonne partie de l’enveloppe wallonne doit être consacrée à un quartier où le contexte social et la situation économique sont défavorables.

Dans les faits, avec cet argent wallon, c’est un véritable lifting qui attend Saint-Piat. Des façades des bâtiments publics seront rénovées. Il y aura des rénovations énergétiques, avec des primes pour les propriétaires privés. L’axe principal qui traverse le quartier sera aussi entièrement refait. Enfin la Ville va en profiter pour essayer de redynamiser son piétonnier, complètement déserté. L’idée est d’acheter certains de ses immeubles pour aider des commerces à s’installer et faire revenir du monde.

D’autres endroits de la Ville vont aussi bénéficier de cet argent

Mais d’autres projets marquants vont aussi bénéficier de cette manne d’argent : rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville, de la Halle aux Draps. Sur la table aussi, la création d’un nouveau parking proche de la gare, un parking destiné aux gens qui travaillent dans ce coin-là. Et tout ça va devoir aller très vite : tous les projets doivent être lancés dans les 4 prochaines années. Si ça traîne trop, l’argent wallon sera perdu.