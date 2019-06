Tournai va faire la chasse aux logements vides devant la justice

C’est un fléau qui touche de nombreuses communes. Des bâtiments qui restent désespérément vides pendant de longues années sans que leurs propriétaires ne les rénovent ou les mettent en vente. La Ville de Tournai entend lutter contre le phénomène, en s’adressant à la justice de paix si c’est nécessaire. L’objectif est de contraindre les propriétaires à faire quelque chose de leur bien.

"Pour l’instant, il existe une taxe sur les logements vides, explique Coralie Ladavid (Ecolo), l’échevine du Logement. Nous constatons cependant que cette taxe n’est pas toujours dissuasive, même si les montants réclamés sont parfois conséquents. Certains propriétaires payent la taxe chaque année, sans rien entreprendre pour se mettre en ordre. Pour changer les choses, nous sommes en train d’étudier la possibilité d’aller devant le juge de paix, via ce qu’on appelle une action en cessation."

Le dialogue avec les propriétaires d'abord

Pour la Ville, la justice resterait toutefois l’ultime recours lorsqu’aucun dialogue ne semble possible. "Il faut d’abord une analyse au cas par cas en prenant contact avec chaque propriétaire pour comprendre pourquoi le logement reste inoccupé, reprend l’échevine. Cela permet parfois de régler le problème. Il arrive en effet que le bien qui reste vide appartient à une personne qui n’est pas capable de le gérer. Simplement parce que cette personne est âgée ou habite à l’étranger."

L’objectif n’est pas de réquisitionner des logements privés, mais plutôt de mettre leurs propriétaires face à leurs responsabilités. L’action en cessation doit les obliger à occuper ou vendre leur bien. "Le but, si aucun dialogue n’est possible, c’est de leur faire prendre conscience qu’il est inacceptable de laisser un bâtiment vide. Pour certains, cela dure parfois pendant 10 ans. Or, ces logements vides ont tendance à se dégrader et il y a un besoin de logements."

Même si Tournai perd des habitants chaque année, la demande en logement reste en effet bien présente. La faute aux compositions de ménages qui évoluent, de plus en plus de personnes se retrouvent isolées.