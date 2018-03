Tournai: une septantaine d'enfants autour d'un champion de judo pour promouvoir le sport à l'école

Comment permettre aux enfants de pratiquer davantage de sport, sans que ça devienne une contrainte pour les parents ? Une école de Tournai, l'école communale du Château, propose depuis 5 ans une formule originale à ses élèves, de la troisième à la sixième année primaire : 4h de sport hebdomadaire en club (en plus des deux heures obligatoires), incluses dans programme scolaire. Parmi les sports proposés : le basket, le hockey sur gazon, le tennis et le judo.

Toma Nikiforov s'est mêlé aux judoka en herbe - © Stéphanie Vandreck

L'entraînement de judo de ce 13 mars après-midi a été donné par le vice-champion du monde en personne, Toma Nikiforov : "Vous savez, quand les gens me demandent ce que je fais comme sport, confie le judoka belge, et que nous parlons judo, 99% des gens me racontent qu'ils sont ceinture verte ou qu'il en ont fait quand ils étaient petits. C'est un sport fait pour tout le monde. Que l'on soit une fille, un garçon, grand, petit, balèze ou mince. C'est un sport qui est fait pour tout le monde. Il faut le faire tester à tout le monde".

Les septante enfants qui ont participé à ce cours un peu spécial, eux, sont convaincus par l'expérience (comme on l'entend dans le reportage ci-dessous) :