Tournai: une longue liste d'attente à la Jeff Danès Academy

Il était finaliste de la 7ème saison de The Voice: Jeff Danès s'est fait, depuis, un nom dans sa ville natale Tournai et dans toute la région. Et ceci, grâce au célèbre télécrochet de la RTBF mais aussi via sa propre école de musique, la "Jeff Danès Academy". Nous en avons poussé la porte.

En plein cours de chant avec Jeff Danès, Maryse fignole le morceau qu'ils ont enregistré ensemble: "moi ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est cool, ce n'est pas hyper académique, ça reste toujours dans une ambiance bon-enfant, quoi". Une bonne ambiance au sein de cette école où il est possible de travailler le chant évidemment, mais aussi le piano, la guitare, la basse ou encore la batterie. Dès son ouverture en 2019, la Jeff Danès Academy a connu un réel succès auprès des Tournaisiens. Un engouement inespéré pour le chanteur: "j'ai lancé cette école en y croyant dur comme fer, assure-t-il. J'espérais avoir dix élèves, reconnaît Jeff, et je me retrouve avec une liste d'attente qui pointe entre 250 et 300 élèves".

Ce qui motive l'artiste, c'est le bonheur de voir les élèves repartir à la fin des cours avec le sourire, impatients de revenir la semaine suivante. "Je ne vois pas mes heures passer", s'enthousiasme le Tournaisien.

Jeff Danès ouvrira une deuxième académie dès l'année prochaine, avec au programme huit nouveaux professeurs et encore plus d'instruments à apprendre.