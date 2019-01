Tournai : Une fresque pour Action Sénégal

De retour d'un voyage en Afrique, il a ramené des carnets de dessin : "J'ai croqué, j'ai dessiné des enfants. J'ai noté des mots que les enfants me disaient quand je leur posais des questions." Des rencontres marquantes, choquantes aussi qui ont poussé Denis Meyers à raconter son expérience aux étudiants de l'Institut Saint Luc à Tournai. Des jeunes qui vont participer au projet d'Action Sénégal en aménageant des bus didactiques. Lucie est en 6ème section illustration. Elle a travaillé sur un abécédaire : "On a fait un dessin à colorier sur le thème de l'Afrique. Moi, j'avais le H et j'ai fait un hippopotame qui sortait de l'eau. Cela va partir au Sénégal, j'espère vraiment que cela va servir et qu'on aura des retours".

Ces dessins offrent un peu de rêve et quelques bribes d'éducation à ces enfants particulièrement fragiles, explique Marie-Pierre Decocq, responsable d'Action Sénégal : " Il faut les apprivoiser. Ils sont sauvages. Ils sont tristes. Ils ne sourient pas. Quand il viennent prendre leur bain chez nous, ils enlèvent leur t-shirt, on voit les traces de violence, de coups de fouet. Ils sont fouettés quasi tous les jours."

Des bus pour éduquer

Les bus didactiques seront aménagés dans le courant du mois d'octobre grâce à la contribution des différentes sections de l'Institut Saint Luc de Tournai. Des bus qui sillonneront les villages du Sénégal pour tenter d'éradiquer ce phénomène des enfants "faux talibés" : "Ce sont des faux maîtres qui vont dans des villages et qui proposent aux parents de donner une éducation à leurs enfants. Ils promettent aux parents qu'ils vont leur apprendre la religion, le calcul, le français et un métier manuel et qu'ils vont leur ramener les enfants dans leur famille quelques années plus tard. Et en fait, les parents ne revoient jamais leurs enfants. Ils sont placés dans des daras clandestins, des maisons abandonnées. Et le faux maître envoie ces enfants pendant 12h/jour dans la rue pour mendier. Et ils doivent ramener l'équivalent de 1 à 3 euros et si pas, ils sont maltraités, fouettés, enchaînés, abusés sexuellement. Ils n'ont aucune enfance. Ils ne peuvent même pas jouer."

Une cause qui ne laisse personne indifférent. Deux youtubeurs feront également partie du voyage afin de sensibiliser leurs abonnés à la situation de ces enfants.