Tournai: un tronçon de la chaussée de Lille fermé jusqu'en mai 2020

Un important chantier débute ce lundi sur la chaussée de Lille entre les villages de Marquain et d’Hertain. Il s’agit de construire un nouveau rond-point pour faciliter l’accès au nouveau zoning Tournai-Ouest 3 de l’intercommunale IDETA. Ces travaux devraient durer jusqu’en mai 2020. Pendant cette période la chaussée de Lille sera fermée à la circulation dans les deux sens entre les carrefours avec la route de Blandain et le chemin du Faisan, soit un tronçon de plus ou moins un kilomètre à l’endroit où la chaussée de Lille enjambe l’autoroute.

"Suite à la fermeture de ce tronçon, les usagers en provenance de la N7 ne pourront plus directement gagner l’autoroute E42/A8 vers la France. Une déviation sera mise en place via l’échangeur de Marquain. La bretelle de sortie n°35 Blandain/Hertain de l’E42/A8 vers la France sera quant à elle maintenue ouverte pendant le chantier", indique la Sofico qui gère ces travaux.

Le chantier du rond-point coûtera près d’1,9 million d’euros pris en chargé par IDETA (1,2 million d’euros) et la Sofico (700 mille euros). Il permettra d’accéder plus facilement au zoning de Tournai-Ouest 3.