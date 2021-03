Tournai : un restaurateur critiqué sur internet attaque l'auteur du commentaire, le tribunal correctionnel ne tranche pas

C’est l’histoire d’un client mécontent d’une soirée au restaurant et qui se fend dans la foulée d’un avis très critique sur Trip Advisor, une plateforme internet. Le restaurateur s’en offusque et porte plainte pour diffamation. Ce lundi 22 mars, le tribunal correctionnel de Tournai a rendu son jugement. Et il s’estime… incompétent pour traiter ce dossier, car il relève du délit de presse, une infraction passible de la cour d’assises. "En théorie, tout du moins. Car dans les faits, ça n’arrive presque jamais", explique Maître Massimiliano Parisi, qui défend le Greco, le restaurant tournaisien concerné.

L’avocat avait relevé une intention malveillante et l’atteinte portée à une personne, éléments constitutifs de la diffamation. L’avis publié en 2016 (et retiré depuis) titrait "Danger pour la santé publique". Le commentaire faisait était d’une moussaka recyclée, récupérée d’une autre table, réchauffée et arrosée d’un peu de béchamel pour la rendre présentable. L’internaute expliquait aussi avoir été malade toute la nuit et cotait son expérience d’un zéro sur dix. Mais le but n’était pas de nuire, juste de partager un avis, avait fait valoir ce dernier.

Pour cette "atteinte grave à l’honneur et à la réputation" du restaurant et de son patron, celui-ci demandait au critique amateur un dommage moral de 5000 euros. Face au jugement, il envisage la possibilité de faire appel. Il a un mois pour se décider.

"Il faudrait modifier la constitution"

Mais au-delà de ce cas particulier, Maître Parisi y voit un problème de société. "Ça ouvre la porte à toutes les dérives. Car tout le monde peut mettre un avis négatif sur internet sans en assumer les conséquences s’il dépasse les limites."

Car on voit mal cette affaire atterrir un jour en cour d’assises. "Actuellement, une trentaine d’affaires attendent leur fixation devant la cour d’assises du Hainaut", explique Christian Henry, procureur du Roi à Mons. "L’agenda est complet au moins jusqu’à la fin de l’année. Si on doit commencer à y ajouter les affaires de délit de presse, c’est ingérable. Dans l’intérêt de tout le monde, il faudrait modifier la constitution pour pouvoir traiter ces dossiers à un autre échelon."