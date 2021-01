Tournai: un nouveau toit pour les migrants en transit et la lutte contre le racisme

A Tournai, la plateforme pour l’interculturalité a trouvé des locaux. Un rez-de-chaussée situé dans le quartier Saint-Brice, pas loin de la gare, où se trouvait jusqu’à il y a peu le restaurant Patio’nément. Le contrat de location a été signé ce lundi. L’association qui se bat contre le racisme et en faveur des étrangers espère pouvoir y accueillir ses bénéficiaires dès la semaine prochaine.

"Ce sont des locaux qui vont nous permettre de déployer nos missions", explique Maxime Dogot, coprésident de la plateforme. "Globalement, on essaie de faire se rencontrer différentes cultures pour montrer qu’il y a bien moyen de vivre tous ensemble". Mais la mission la plus urgente du moment, c’est l’accueil de jour et l’accompagnement des migrants en transit, ces exilés de passage en Belgique qui rêvent de rejoindre l’Angleterre. "Après le démantèlement d’un campement à Froyennes qui s’est produit au mois d’octobre, ces migrants n’avaient plus d’endroit où se poser. Ils ont pu être provisoirement accueilli au Foyer Saint-Eloi de Froyennes… Très prochainement, c’est ici qu’ils pourront venir se poser".

Recherche tapis, tables et casseroles

L’ancien restaurant est composé de plusieurs pièces, d’une terrasse, d’un petit jardin et surtout d’une belle cuisine. "Les personnes bénéficiaires pourront venir cuisiner ainsi que des bénévoles. Il y aura donc la possibilité de se nourrir, mais également de s’allonger et de se reposer en journée." Des permanences sociales et juridiques peuvent aussi éclairer ces migrants sur leurs droits. "L’idée est de les sortir de la situation d’urgence dans laquelle ils se trouvent et de les informer sur les différentes possibilités d’accueil en Belgique".

Pour pouvoir fonctionner dans les meilleures conditions, la plateforme pour l’interculturalité recherche des meubles et du matériel afin d’équiper ces nouveaux locaux : des grands tapis et coussins, des casiers type Kallax, des bacs en plastique, des tables et des chaises, des casseroles, poêles etc., un congélateur, une gazinière et une hotte de cuisine. Si vous avez de tels équipements à donner, contactez l'association par mail à cette adresse : don.pitasbl@gmail.com