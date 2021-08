Tournai : un nouveau bâtiment ouvre ses portes sur le site "Union" du centre hospitalier de Wallonie picarde

Le site " Union " du Centre hospitalier de Wallonie picarde (CHwapi) continue de s’étendre. Dès ce lundi 16 août, une nouvelle aile sera opérationnelle. Le "bâtiment 800", situé du côté du boulevard Lalaing et reconnaissable à son bardage en bois, accueillera le service gériatrie ainsi que la crèche "les chwa’ptis" réservée aux enfants du personnel.

Au total, 96 lits seront répartis dans cette nouvelle aile qui accueillera 120 membres du personnel. Leur nouvel environnement s’annonce très différent de ce qu’ils connaissent actuellement sur les anciens sites IMC et Notre-Dame. "Il y a nettement plus de confort, confie Yves Gyselinck. Ils seront à présent dans un bâtiment très lumineux, parfaitement adapté à la personne âgée avec notamment des caméras capables de prévenir le personnel en cas de chute. Autre avantage : les équipes seront rassemblées sur un seul et même site. Ce qui sera plus productif et ça facilitera aussi le travail."