Tournai : un micro pour rapprocher des étudiants et des résidents d’une maison de repos

"Qu’est-ce que vous regardez à la télé ?" Chambre 316, Monique répond à Lucas, venu la questionner avec son ami Rayane. "Ça dépend. Des films, des bons films, et ils sont de plus en plus rares selon moi, ou alors des documentaires." Mais l’interrogatoire ne va pas à sens unique. Les anciens sont aussi priés de poser des questions. "Aimez-vous les frivolités ? Les réunions de famille très bruyantes ?" demande Monique. Réponse de Lucas : "J’aime bien quand ma famille se rassemble, mais pas toutes les semaines non plus, parce que je préfère être avec mes amis".

Attablés ou dans les couloirs de la maison de repos La Providence, à Tournai, des petits groupes intergénérationnels échangent autour de micros. "Dès le premier jour, on s’est rendu compte qu’il y avait un désir de rencontre", explique Angèle Baux-Godard, l’artiste à la base du projet. "On vit dans une société où les différentes générations ne se côtoient pas beaucoup, surtout avec le confinement. Et pourtant, il ne faut pas grand-chose pour les rapprocher".