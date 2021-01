Tournai : un master en arts de la marionnette

C’est un cursus original : à Tournai, il est possible de se former aux arts de la marionnette. Un nouveau master créé en septembre réunit six étudiantes, elles apprennent à concevoir, à manipuler des marionnettes. Il s’agit aussi de monter des spectacles réels ou virtuels. Avec un objectif : devenir marionnettiste professionnel.

Les technologies sont aussi au centre du cursus - © RTBF

Pour Loreline tout est bon à prendre, et il faudra ensuite choisir : "c’est à nous de voir vers où on veut se diriger le plus : vers la construction, l’écriture. Ça nous permet d’avoir plein d’outils, de voir ce qu’on veut en faire et se perfectionner là-dedans".

Pour ces jeunes, le master vient en fait combler un manque. C’est ce que dit Françoise Flabat, directrice du centre de la marionnette de Tournai : "nous n’avions pas vraiment d’école qui délivrait un diplôme supérieur. Ce qu’on peut trouver ici en Belgique, c’était uniquement des formations, ponctuelles, réalisées par des centres de ressources, des compagnies, des artistes". Les études durent une année, avec un objectif : pérenniser la scène belge de la marionnette.