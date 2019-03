Tournai: un cas de gale décelé au CHwapi

Ce week-end, une suspicion de gale s'est vite confirmée sur le site de l'IMC au CHwapi à Tournai. Un seul patient hospitalisé a été isolé de tout contact et a suivi un traitement. Tout le personnel en contact avec le patient a également dû suivre ce traitement par précaution. Quant aux personnes ayant rendu visite au patient touché, elles ont reçu des informations sur le diagnostic pour guetter une éventuelle pathologie chez elles.

"Pour se débarrasser du parasite, la personne doit prendre une douche avec un savon spécial. Un traitement unique suffit dans la plupart des cas classiques comme celui-ci", explique Florence Hut, directrice médicale du CHwapi. "La gale est une maladie tout à fait bénigne et doit juste être prise en charge au plus vite pour éviter sa contamination rapide", précise Madame Hut. "Dans des bâtiments comme les hôpitaux, on peut avoir un ou deux cas par an. Dans des endroits où les gens vivent en collectivité, dans des espaces plus confinés, il y a beaucoup plus d'épidémies de gale".

On peut détecter un cas de gale si on ressent des démangeaisons très importantes, appelées "prurit", sur le dos de la main. C'est un parasite qui se met sous la peau et qui crée des petites galeries. La gale se propage par contact cutané ou de proximité avec une personne contaminée.