Sébastien Desmet, glacier à Chercq, a décidé de bousculer un peu le traditionnel dessert de l’Epiphanie. Il remplace la crème frangipane par de la glace, et ça marche ! Il devra livrer, courant de ce mois, des centaines de commandes. A Tournai, la galette des rois ne se déguste pas uniquement le jour de l’Epiphanie. Elle est également au menu du "Lundi Perdu". S’il s’est lancé dans la galette des rois, c’est avant tout pour combler des mois un peu "creux", chez les glaciers. "Les trois mois les plus calmes sont janvier, février, mars. Alors quand je me suis installé comme indépendant, je me suis dit : "il faut trouver quelque chose de spécial pour cette période-là. Pourquoi pas une galette des rois ?".

Le feuilletage, un des "fondamentaux" qu'il voulait conserver - © C Legrand L’idée était lancée. Sébastien s’inspire de l’omelette norvégienne pour mettre au point sa recette. "Là aussi, on passe de la glace au four. L’intérieur reste totalement gelé alors que l’extérieur, la meringue, est doré sous le gril". Sa galette glacée passera quelques minutes au four, le jour J. Et pour que tout soit possible, chaque élément est réalisé séparément. "Les disques de pâte feuilletée sont cuits à blanc, bien à cœur. Intérieur comme extérieur, c’est important ! Pour qu’il ne faille plus que quelques minutes de cuisson pour retrouver du craquant".

Tournai: sa galette des rois revisitée fait un carton - © Tous droits réservés Pour le goût, Sébastien Desmet mise sur d’autres "fondamentaux" de la galette des rois : les pommes, la vanille, les amandes craquantes…"Les pommes viennent d’un verger tout proche", précise l’artisan. "Ce sont des fruits de Brunehaut, les pommes sont cueillies à Rongy". Quant à son produit phare, la glace, elle est sortie des turbines quelques heures plus tôt, et patiente en cellule de refroidissement, déjà enserrée dans un cerclage. "Cela permet d’obtenir une forme ronde, bien régulière".

Tournai: sa galette des rois revisitée fait un carton - © Tous droits réservés Sa grande frayeur ? "Oublier la fève ! Je vous assure que ça m’arrive d’hésiter ! Alors il faut chercher doucement, sans abîmer la glace, tenter de voir où elle pourrait être. Dans le doute, on ne met pas cet insert de glace. Ce serait une grosse déception pour le client s’il n’y avait pas de fève !" Ses clients, justement, que recherchent-ils ? Un peu plus de légèreté ? "Faire une surprise à leurs invités, plutôt ! Ils sortent la galette du four, comme d’habitude, et ce n’est qu’en la coupant que l’on s’aperçoit qu’il y a une différence". Personne ne s’est donc jamais trompé, dans les consignes de réchauffage ? Jamais de catastrophe, sous la croûte de la galette ? "Si, une fois ! Le client n’a pas fait attention… il a réchauffé la galette au four à micro-ondes. Evidemment, la glace a fondu…".

Les inserts de glace - © C Legrand Lors de notre passage, Sébastien Desmet terminait une commande de 50 galettes, et enchaînait sur les 50 prévues pour le lendemain. Le rythme est élevé, "et je travaille seul depuis début décembre. C’est sûr… L’Épiphanie… Ça tombe un peu tôt après la période chargée des fêtes de fin d’année. Si les Rois Mages avaient pu mettre un peu plus de temps pour arriver à destination… Cela m’aurait bien arrangé ! Et je pense que tous les pâtissiers vous diront la même chose", conclut notre artisan dans un éclat de rire. Il s’attend à recevoir de nouvelles commandes pour les festivités du "Lundi Perdu" (ou "Lundi parjuré"), chères au cœur des Tournaisiens. Dans de nombreuses familles et groupes d’amis, on se réunit une semaine après l’Epiphanie pour partager un menu traditionnel. Avec en dessert, devinez quoi ?

Elle ressemble à s'y méprendre à sa sœur "frangipanée" - © C Legrand

