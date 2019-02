Tournai: Rodrick Maurel retrouvé mort. Il avait disparu ce week-end après être allé en discothèque

Un avis de recherche avait été rapidement lancé ce week-end. Le corps sans vie de Rodrick Maurel a été retrouvé ce matin à la Chaussée de Bruxelles à Tournai. Vers 3h30, le jeune homme âgé de 20 ans avait quitté une discothèque située non loin de là, le Come Back. On ignore encore les circonstances précises de son décès. L'enquête est en cours. Le parquet de Tournai devrait donner plus d'informations cet après-midi.