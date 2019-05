Tournai : qui a vu Antoine?

Child Focus et la police fédérale ont diffusé un avis de disparition concernant un jeune de 19 ans. Antoine Brassine De La Buissière n'a plus été vu depuis qu'il a quitté le café « L'Ekstension », place Saint-Pierre à Tournai ce samedi 4 mai vers 2h du matin. Il est donc âgé de 19 ans, il mesure 1m83 et est de corpulence mince. Il portait une veste rouge (Adidas) un pantalon beige, des baskets blanches (stan smith)

et une casquette blanche. Tout témoignage peut être fourni au 0800/30.300.