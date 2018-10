À Tournai, le PS de Rudy Demotte et le MR de Marie-Christine Marghem, les deux partis de la majorité sortante, enregistre un net recul. Selon des résultats très partiels (4 bureaux sur 26), le PS récolterait un peu plus de 34% contre 21% pour le MR, soit une chute de 7% et 8%. C'est Ecolo qui en profite en récoltant 19,5% des suffrages, soit près de 10% de plus qu'en 2012.