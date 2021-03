Tournai : pour accueillir le grand public, le centre de vaccination double ses capacités

Changement de vitesse dans la campagne de vaccination. Les plus de 65 ans et les personnes les plus fragiles peuvent se faire vacciner en Wallonie, en plus du personnel médical et paramédical. A Tournai, le centre majeur, installé dans le hall des sports, derrière la maison de la culture, a doublé son dispositif pour pouvoir accueillir cinq cents personnes par jour. ►►► Cet ingénieur de 49 ans amène son père se faire vacciner contre le coronavirus au Heysel : il se fait vacciner en "bonus surprise" "Après dix jours de fonctionnement, on était prêts à ouvrir deux nouvelles lignes de vaccination", explique Jawad Lawrizi, chargé des opérations. Avant l’ouverture, la file s’allonge devant l’entrée. Joël ouvre la marche. Ce n’est pas par plaisir d’être là à l’avance. Non, mais il est indiqué 8h30 sur sa réservation. Une erreur, car le centre n’ouvre qu’à 9 heures. Neuf heures dix, même, aujourd'hui. "On a eu un petit retard, le temps que le personnel administratif prenne bien connaissance du logiciel, mais maintenant, c’est bien lancé", rassure Jawad Lawrizi.

Le centre de vaccination de Tournai est prêt à accueillir les premiers visiteurs - © Pierre Wuidart Après avoir répondu à un bref questionnaire et présenté leurs documents, les futurs vaccinés sont dirigés vers des petites alcôves où les attendent un infirmier et une seringue. "Vous savez quel produit vous allez recevoir ?" demande l'infirmière. "Oui, c'est du Pfizer", répond la patiente, l'épaule dénudée. Sur la ligne voisine, Titine doit se contenter d'une dose d'AstraZeneca: "J'aurai préféré un vaccin qui nous libère plus rapidement, mais je suis contente que ça avance". Dominique Cardinale est la coordinatrice médicale du centre tournaisien. Elle est satisfaite du déroulement des opérations: "Le carnet de réservations est pratiquement complet. On a suffisamment de vaccins disponibles. Le seul risque, c'est une panne informatique, mais on vérifie cela fréquemment et jusqu'ici, tout va bien".

On demande au public de rester assis un quart d'heure avant de repartir. - © P.W. - RTBF

Lundi prochain (le 15 mars), le centre tournaisien verra encore plus grand avec huit lignes de vaccination ouvertes et des horaires élargis de 7 heures du matin à 22 heures, six jours sur sept. À raison de vingt bras piqués par ligne et par heure, on pourrait atteindre 14.400 personnes vaccinées par semaine. Si vous devez aller vous faire vacciner, sachez que les bus des TEC seront gratuits pour vous rendre dans un centre de vaccination dès ce 8 novembre. En cas de contrôle, il suffit de présenter le document qui confirme votre rendez-vous avec votre nom et la date de la convocation. "La confirmation de rendez-vous de vaccination, reçue en format digital et/ou par SMS, pourra être présentée directement sur smartphone ou en version papier", confirment les TEC dans un communiqué.