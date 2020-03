Tournai : plus de PV de stationnement sauf...

C'est momentané. La société City Parking qui gère le stationnement dans la cité des 5 clochers a décidé de suspendre le contrôle du stationnement jusqu'à nouvel ordre.

Vous n'aurez plus de petit ticket sous l'essuie-glace de votre voiture. Les agents de City Parking ne vous inviteront plus ces jours-ci à payer une redevance pour non paiement de stationnement.

Le problème de mobilité n’est plus d’actualité aujourd’hui avec le confinement recommandé pour essayer d'endiguer la propagation du coronavirus.

Les contrôles ne sont donc plus jugés nécessaires sur tout le territoire de la commune....

City Parking et la ville se réservent le droit de recommencer le contrôle si des incivilités devaient être constatées pendant cette crise sanitaire.

On ignore pour l'instant jusque quand cette mesure sera d'application...