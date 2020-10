Tournai: on sait à quoi va ressembler le futur Chwapi

C'est l'une des plus grandes structures hospitalières de Wallonie: le Chwapi à Tournai va réorganiser tous ses services au même endroit, sur le site Union.

Pour les Tournaisiens, le site "Union", c'est l'ancien hôpital civil, le long du boulevard Lalaing. En 2023, tous les hôpitaux de Tournai seront rassemblés à cet endroit. Les anciens bâtiments vont être quasi tous démolis et remplacés par de nouveaux bâtiments. Et on sait désormais à quoi va ressembler le futur hôpital. Le Chwapi va investir dans ce projet de 115.000 mètres carrés la bagatelle de 220 millions d'euros.

La future physionomie du Chwapi, site Union - © Tous droits réservés Les futures infrastructures disposeront d'un parking sous-terrain de 2 étages, un millier de places (il y en a 350 actuellement), et trois nouveaux bâtiments. Un pour l'hôpital de jour et les consultations, un autre pour les patients hospitalisés en gériatrie et en revalidation et une troisième pour la psychiatrie, et les soins palliatifs.

Un bâtiment triangulaire pour permettre un positionnement "central" du bureau des infirmièr(es) - © Tous droits réservés Chacune des ailes sera de forme triangulaire, ce qui permettra de disposer le bureau des infirmières de façon centrale et éviter les longs couloirs. Les chambres seront disposées tout autour. Le poste "chirurgie" sera doté d'un bloc opératoire deux fois plus grand que l'actuel, pour récupérer le département chirurgical de la clinique Notre Dame et de l'IMC. Il sera aménagé dans l'actuel bâtiment du site Union, construit il y a quelques années. Le tout, à l'horizon 2023 et pour un budget de 220 millions.

Une animation qui présente le projet du Chwapi en détails. - 06/10/2020 Le Chwapi à Tournai va réorganiser tous ses services au même endroit, sur le site Union.