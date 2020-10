Tournai : "On pense aux gens qui tremblent. Mais chacun a son Parkinson"

Jean-Luc Gosset est tournaisien. Il a 63 ans et a été diagnostiqué Parkinson il y a sept ans. "J’étais patron de l’entreprise que j’avais fondée. J’avais 150 employés. Et j’ai dû me résoudre à arrêter avant que mes collaborateurs ne s’en rendent compte". Cette maladie neurodégénérative ne se limite pas aux tremblements qu’elle peut provoquer. Elle joue aussi sur l’intellect.

"Le plus difficile, c’est la fatigue perpétuelle. Plus la journée avance, plus on a du mal à se concentrer, à tenir des discussions, à reprendre le fil de ses idées si on est interrompu. Les symptômes sont différents selon les patients. Chacun a son Parkinson". Dimanche après-midi, Jean-Luc Gosset a rejoint la marche contre Parkinson qui passait par La Glanerie (Rumes).

La Stop Parkinson Walk : 1500 kilomètres

Il s’agit d’une marche de cinquante jours et mille cinq cents kilomètres qui longe les bords de la Belgique. Selon les jours et les heures, les participants sont une poignée ou plusieurs dizaines à arpenter les frontières du royaume. "On voulait faire une randonnée unique. Pas aller à Rome ou à Compostelle" explique Ivo De Bisshop, l’instigateur de la Stop Parkinson Walk. "Et en ces temps de corona, on a fait le bon choix !"