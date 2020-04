Tournai, Mouscron, Mons: des milliers de PV dressés pour non respect du confinement

Il ne se passe pas un jour sans que la police ne dresse des PV pour non-respect des règles de confinement. Il est clair que le mot d'ordre n'est plus à la sensibilisation ou à la prévention, comme c'était le cas au début de la crise du covid-19. "On nous demande clairement d'être vigilants", détaille Magali Delannoy, de la police de Mouscron. "La période n'est plus à la négociation avec les contrevenants".

Même son de cloche du côté de la zone de police de Mons, où les agents ont dans un premier temps observé une phase préventive, qui n'est à présent plus d'actualité. Ainsi, depuis le 19 mars, 538 procès verbaux judiciaires ont été dressés et 15 autres pour non respect des injonctions policières (des personnes "averties" mais qui ne se sont pas pliées aux recommandations de la police). Chacune de ces personnes a reçu une amende de 250 euros (750 quand il s'agit d'une activité commerciale non autorisée).

La zone de police de Tournai a, elle, comptabilisé 939 PV en moins d'un mois. Avec un pic notable en ce week-end de Pâques (64 PV dressés en 3 jours). Un chiffre similaire à Mons (58 PV judiciaires + 7 administratifs).

Ce long week-end ensoleillé a aussi donné des envie de déconfinement aux Mouscronnois. Septante-deux d'entre-eux ont reçu une amende de 250 euros, parmi lesquels, 18 personnes rassemblées dans une rue en cul-de-sac pour fêter un anniversaire. Ces dix-huit jeunes ont chacun reçu une amende de 250 euros. Les policiers mouscronnois ont aussi été contraints de rappeler à l'ordre des Français, récemment installés sur le territoire hennuyer et qui ont organisé une pendaison de crémaillère, des jeunes qui jouaient au football sur un terrain proche d'une école, ou encore un tenancier de "tabac shop" qui tentait de faire entrer des clients par une porte dérobée.

Manifestement, certaines personnes n'ont pas encore compris l'utilité des règles de confinement.