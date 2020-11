Tournai - Marchin : une minute par jour pour raconter en musique le deuxième confinement

Eloi Baudimont avait l’impression d’être passé à côté du premier confinement, d’une certaine façon. Au printemps, le musicien tournaisien avait bien créé un peu de musique, mais pas suffisamment à son goût. Alors, pour ce deuxième confinement, il s’est engagé à produire une minute de bon son par jour avec l’aide de son ami de toujours, Emmanuel D’Autreppe, qui vit à Marchin, près de Huy. Une vingtaine de minutes sont déjà produites.

"Lui ajoute plutôt du texte et moi plutôt de la musique, mais tout se mélange", précise Eloi Baudimont. "On se téléphone chaque jour pour avancer et les idées viennent des deux côtés". Le quotidien, l’actualité, les balades, voire les rêves inspirent les deux bientôt quinquagénaires. C’est leur âge et la durée annoncée de ce confinement, quarante jours environ, qui a donné un titre à leur projet : "La cinquantaine en quarantaine".

Chambre. Salle à manger. Cabane. Salle à manger.

Des mélodies aériennes, des nappes réconfortantes, un piano espiègle, une guitare tzigane et même un chant grégorien. Passant d’une ambiance à l’autre, le long morceau déconfine l’auditeur et le fait voyager : en Pennsylvanie, dans les hautes branches d’une forêt ou dans un repas bruyant digne du monde d’avant. Des sons enregistrés se greffent à la musique : bruits de pas, d’oiseaux ou d’aiguille de tourne-disque. Et les textes, dits ou chantés, ajoutent de l’info, de la poésie, de l’humour. "Chambre. Salle à manger. Cabane. Salle à manger." Les jours se suivent et se ressemblent, mais la piste son n'est jamais la même. Ce projet de longue haleine prendra fin le 13 décembre. Et après ? "On l’a d’abord fait pour nous. Mais on essaiera de le diffuser, d’une manière ou d’une autre. On verra comment les gens le perçoivent".