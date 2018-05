Tournai: manifestation pour le maintien du centre pour demandeurs d'asile

Une quarantaine de personnes ont manifesté dans le couloir menant à la salle au conseil communal, ce lundi soir à Tournai. Une manifestation en chanson, avec des ballons et des messages pour demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa décision de fermer le centre pour demandeurs d’asile de Tournai. Un centre géré par la Croix-Rouge et ouvert au plus fort de la crise à l’été 2015.

Le nombre de personnes hébergées a diminué et le fédéral a décidé de fermer le site de Tournai et huit autres sites en Belgique. Le conseil communal a adopté une motion allant dans le sens des manifestants. Il demande aux autorités fédérales de lancer une réflexion et donc de surseoir sa décision. La fermeture du centre pour candidats-réfugiés de Tournai est prévue le 31 octobre.

Notons que le MR s'est abstenu: il aurait souhaité n'évoquer que le cas de Tournai dans la motion. Or, le texte évoque une réflexion pour les 9 sites.