Tournai: les tarifs de stationnement vont changer

A Tournai, il va y avoir du changement en matière de stationnement. Le conseil communal de ce lundi 29 juin a validé toute une série de mesures pour améliorer la mobilité et tenter ne pas nuire au commerce. Côté positif, notez la première demi-heure de stationnement qui sera gratuite. Les Tournaisiens -et les commerçants en particulier- l'attendaient. Attention, cette décision ne vous dispense pas de vous déplacer jusque l'horodateur pour retirer un ticket gratuit.

Mais les autorités communales ont aussi décidé d'augmenter le prix du stationnement sur la Grand-Place. Il passe de 1 à 2 euros de l'heure. Objectif: encourager les automobilistes à se garer au parking sous-terrain, qui est moins cher. Par ailleurs, la redevance forfaitaire qui s'applique si vous n'avez pas mis de ticket fera également un bond de quelques euros, passant de 15 à 18 euros.

Enfin, la Ville va mandater cityparking pour faire circuler sa "scan-car". Il s'agit, comme ça se fait déjà dans d'autres villes, d'une voiture qui circule et qui scanne automatiquement les plaques des véhicules à l'arrêt, pour repérer les voitures ventouses, notamment en zone bleue, et éviter qu'il monopolisent des places toute une journée (alors que le propriétaire vient "tourner" son disque de stationnement toutes les deux ou trois heures).

Ces décisions ont été votées majorité contre opposition. Toutes ces mesures entreront en vigueur en octobre.

Par ailleurs, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois rappelle que Tournai fait partie des villes où l'utilisation de l'application "4411" est possible et qu'elle permet de payer le montant exact lié à la durée du stationnement sans risquer de dépasser la validité du ticket de parking, et donc, un PV.