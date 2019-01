Distribution normale des journaux et du courrier ce mercredi dans la région de Tournai. Hier, des postiers du centre de distribution de Froyennes se sont croisé les bras entre 3 et 7 heures. Un arrêt de travail spontané pour dénoncer leurs conditions de travail et le manque récurrent de personnel. Une réunion avec la direction est prévue ce mercredi matin à Fleurus pour tenter de répondre aux doléances du personnel.