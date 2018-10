Tournai: les différents échevinats portés par la majorité PS-Ecolo sont désormais connus

La nouvelle majorité PS-Ecolo, qui dirigera Tournai à partir du 3 décembre 2018, a dévoilé ce vendredi après-midi les attributions des différents échevins. Un collège communal qui sera majoritairement féminin.

Côté socialiste, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois assurera également la sécurité, Les finances et le budget. Ludivine Dedonder aura toujours le tourisme dans ses attributions et retrouvera ses premiers postes, ceux de l’Etat-civil, du troisième âge et des affaires sociales. Vincent Braeckelaere s’occupera des travaux, tandis que Philippe Robert endossera l’urbanisme et l’aménagement du territoire.

La Culture , la jeunesse et les sports sont attribués à Sylvie Liétar et c’est Laetitia Liénard qui décroche la présidence du CPAS.

Côté Ecolo, la tête de liste, Coralie Ladavid devient première échevine et s’occupera en outre du logement et de la politique de participation. Caroline Mitri endossera, elle, l’environnement et la ruralité ainsi que le délicat poste du commerce. Enfin l’enseignement et la mobilité reviennent à Jean-François Letulle.