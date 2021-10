Tournai : Les clubs sportifs comptent les blessés

Les affiliés se sont réinscrits mais les absents sont nombreux en ce début de saison. La liste des blessés s’allonge dans certains clubs, " je ne sais pas si on peut établir un lien direct avec le confinement mais il y a sans doute eu du relâchement pendant ces 18 mois d’arrêt. L’abstinence sportive peut provoquer des lésions lors de la reprise ", explique Laurent Vanden Brande, le président de l’Estudiantes Handball Club de Tournai. Dans l’équipe de Division 1, sur une vingtaine de joueurs, il en manque 6, " Devoir se passer de joueurs qui sont à des postes-clés, c’est problématique pour les matchs. Mais on en profite pour faire jouer des plus jeunes ".

Du côté du centre hospitalier de Wallonie picarde, le chef du service d’orthopédie, Marc Petit affirme avoir repris le rythme habituel, " des entorses de chevilles, de genoux, des douleurs aux épaules. On retrouve les mêmes quotas de lésions, le même nombre de patients qu’avant le confinement ". Rien d’anormal selon lui, " Peut-être que la reprise des activités sportives est à l’origine de la recrudescence de traumatismes en début de saison parce qu’on est moins bien préparé mais dans l’ensemble, c’est relativement constant ".