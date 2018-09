Tournai: le coq d'or de retour dans le ciel tournaisien

Vous l'avez peut-être vu! Un coq de 50 kilos dans le ciel de Tournai! La cathédrale Notre-Dame de Tournai a retrouvé son beau coq d'or. Ça veut dire que la phase de restauration extérieur est enfin terminée. Après 5 ans, l'édifice religieux va enfin être délivré de ses échafaudages.

L'arrivée du coq... a été logiquement vécue comme une libération par les Tournaisiens. Enfin pour ceux qui ont eu la chance de voir cette opération...

C'est avec 30 minutes d'avance sur le programme que le coq d'or a retrouvé sa place au sommet de la cathédrale de Tournai. Les enfants, qui avaient quitté leur classe à 10h45 pour voir l'ascension, ont raté le spectacle. Ils étaient presque tous déçus. C'était le cas de Sarahne, 11 ans: "c'était peut-être la seule chance de ma vie de le voir de près."

C'est parce qu'il avait peur que le ciel lui tombe sur la tête que l'entrepreneur a accéléré l'ascension du coq: "Le ciel se couvrait. J'ai profité d'une fenêtre météo favorable pour monter le coq." Et effectivement, 1h après, il pleuvait sur Tournai.

Fin des échafaudages!

Mais parlons du coq. Un sacré morceau d'1m60, l'un des plus grand d'Europe! C'est bien plus qu'un symbole pour les Tournaisiens. Line habite Tournai depuis 10 ans. Elle est flamande mais elle a accueilli le coq avec émotion: " La cathédrale est si importante pour Tournai. Et ce coq, c'est le point finale je trouve."

L'entrepeneur confirme lui que l'arrivée du coq correspond à la fin de la restauration extérieur de la cathédrale de Tournai. "C'est un grand chantier qui se termine. On a clairement embelli la Cathédrale qui date tout de même du 12ième siècle."

La restauration extérieur est terminée oui... mais l'intérieur de la cathédrale reste un vrai chantier! Ce chantier va à nouveau durer 5 ans. Mais il n'empêchera pas la célébration du culte ni le public de venir visiter la cathédrale!