Tournai: le clown Xavier Sourdeau met sa magie au service de l'émission Boyard Land

Pas de Père Fouras ni de Felindra. Mais comme un air de famille avec Fort Boyard. L'émission Boyard Land se passe dans une fête foraine peuplée de personnages étranges. Et parmi eux, un clown magicien interprété par Xavier Sourdeau. Une première expérience du genre pour lui et un contrat qui fait du bien en cette année très difficile pour les acteurs de la culture et du divertissement.

Sur les traces de Passe-Partout

Ces acteurs donnent une ambiance inquiétante au jeu animé par Olivier Minne, mais en coulisse, l'ambiance est très relax. "Les techniciens se connaissent déjà car ils travaillent ensemble sur Fort Boyard. Il y a une grande complicité entre eux. J'ai tout de suite été bien intégré. Avec les comédiens aussi, on s'amusait bien, dans la loge". Xavier Sourdeau s'attend-il à une popularité et une célébrité à la hauteur de Passe-Partout ou de La Boule ? "Non, car ce sont des personnages qui se sont inscrits dans la durée. Mais si les gamins et le public familial apprécient mon clown... ce sera déjà très bien".

On ignore combien de boyards (la devise locale dans ces jeux télévisés) le Tournaisien a monnayé sa participation aux différents épisodes de l'émission. Mais c'est toujours ça de pris dans une année si particulière. "Pour des artistes visuels, qu'ils soient clowns, magiciens ou jongleurs, tout le monde est au chômage depuis neuf mois. Alors cette nouvelle expérience télévisuelle, ça fait du bien et ça m'ouvrira peut-être des portes".